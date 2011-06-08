Необходимо составить ТЗ на написание контента.

$50
КопирайтингЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Требуется грамотно и профессионально составить ТЗ на написание СЕО контента.

1. Есть структура веб-сайта

2. Есть список ключевых слов разбитый на группы и разделы.

Необходимо написать техническое задание таким образом, чтобы возможно было:

1. Получить от копирайтера качественный СЕО контент, который интересно читать пользователю.

2. Получить качественные заголовки страниц с ключевыми словами.

К написанию ТЗ необходимо отнестись творчески, а именно, заложить в структуру страниц все необходимые ключевые слова. Если структуры будет мало, придумать, каким образом расширить структуру.

Вознаграждение - 1000 рублей, сроки - 1 день.

Жду Ваших предложений. Желательно приводить примеры ТЗ для написания контента.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.

2. Наличие почтового ящика.

3. Наличие ICQ или аналогов.

4. Наличие сотового телефона.

По завершении проекта, дальнейшее сотрудничество.

13 лет назад
setupsite
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
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