Перевести контент сайта на 4 языка

Написание статей про торговое холодильного оборудование. Требования к работе: - объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов. - для каждой статьи будет одно ключевое словосочетание, которое должно повторятся в тексте 13 раз. - ключевое словосочетание ...
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