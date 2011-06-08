Наполнение финансового сайта новостями

$100
КопирайтингЗакрыт6 заявок214 просмотров
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Здравствуйте, требуется копирайтер/рерайтер хорошо разбирающийся в кредитно-финансовой тематике (потребительские кредиты, авто-, ипотека, кредитные карты и т.п.). Знание и понимание терминов обязательно, а также понимание процессов кредитования, расчета кредитных ставок (на бытовом, житейском уровне).

Необходимо наполнять сайт (wordpress), либо присылать статьи на email (позже решиться) свежими и актуальными новостями по теме сайта. Источники ищите сами, благо, что подписка на Яндекс.Новости по определенному ключевику, позволяет без проблем получать все необходимое прямо на свой email.

Качество рерайта новости должно быть высочайшим, т.е. это не просто подбор синонимов, а полноценное переписывание текста своими словами, сквозь призму своего житейского опыта. В общем, рерайт, как на lenta.ru.

В день нужно публиковать 1-2 новости по 1000-2000 знаков каждая. Дальше — больше. Оплата вебмани, $1.5 за новость.

13 лет назад
Ausweis
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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