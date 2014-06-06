Поддерживать дискуссию на форумах

КопирайтингЗавершен3 заявки315 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны визажисты, nail мастера, косметологи

Требуются специалисты для постинга на профессиональных форумах.

Обязательно чтобы человек был знаком с тематикой и имел профессиональный опыт.

Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом.

Нужно на постоянно основе размещать новые темы на форуме и вести развернутое обсуждение в них, поддерживать дискуссию в других темах. Минимальный размер сообщения должен составлять 250 символов. Все темы и посты должны быть уникальные, копипаст не допустим.

Оплата по факту, период оплаты обговаривается.

От соискателей требуется:

- описание опыта в визаже, маникюре, косметологии (где, какое время учились и работали);

- стоимость 1 темы, 1 ответа в теме;

13 лет назад
zenden26
Виталий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
valent-new
Валентина 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$5
7 дней
Все хорошо.
Виталий отличный работодатель! Конкретно ставит задачи, развернуто объясняет суть работы, вовремя оплачивает. Спасибо Вам, Виталий, с праздниками!!!
  • Похожие заказы

  • Тексты для сайта о китайских телефонах

    Здравствуйте! Нужно наполнение (сео-рерайт, возможно сео-копирайтинг) для сайт о китайских телефонах. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты. Подробнее – в приложении. Вопросы для кандидатов: 1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пресс-релиз

    Нужен специалист для написания одного пресс-релиза о интернет-сайте

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать объявления для контекстной рекламы.

    Добрый день. Необходим человек, который напишет несколько (около 5-6) объявлений для контекстной рекламы. Тематика: сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре. Сайт : http://bctroitskiy.com . Блок слов для каждого объявления предоставлю. Свои контакты высылайте на [email protected] или в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание описаний продукции, заполнение сайтов.

    $1000

    Тематика: Климатическое оборудование. Основное направление - котлы и системы отопления премиум класса. Продажа, проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. В перспективе - кондиционирование, сантехника. Задача: Заполнение контентом наших сайтов (у нас их много, работы тоже) - делать уникальные ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение финансового сайта новостями

    $100

    Здравствуйте, требуется копирайтер/рерайтер хорошо разбирающийся в кредитно-финансовой тематике (потребительские кредиты, авто-, ипотека, кредитные карты и т.п.). Знание и понимание терминов обязательно, а также понимание процессов кредитования, расчета кредитных ставок (на бытовом, житейском уровне). Необходимо наполнять ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнять форум сайта

    Заполнять форум сайта холодильного оборудования. Требования к работе: - В каждой теме 2-3 сообщения, т.е. вопрос, ответ, комментарий (благодарность, результаты применения совета и т.д.) - Текст сообщений уникальный. - Ответ в теме всегда по делу - Отчет через определенное время ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо составить ТЗ на написание контента.

    $50

    Требуется грамотно и профессионально составить ТЗ на написание СЕО контента. 1. Есть структура веб-сайта 2. Есть список ключевых слов разбитый на группы и разделы. Необходимо написать техническое задание таким образом, чтобы возможно было: 1. Получить от копирайтера качественный СЕО контент, который ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад