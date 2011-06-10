Приватный проект для Дудиной Надежды

Добрый день. Необходим человек, который напишет несколько (около 5-6) объявлений для контекстной рекламы. Тематика: сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре. Сайт : http://bctroitskiy.com . Блок слов для каждого объявления предоставлю. Свои контакты высылайте на [email protected] или в ...