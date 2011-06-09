Тексты для сайта о китайских телефонах

Написание статей про торговое холодильного оборудование. Требования к работе: - объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов. - для каждой статьи будет одно ключевое словосочетание, которое должно повторятся в тексте 13 раз. - ключевое словосочетание ...
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Здравствуйте!
Нужно наполнение (сео-рерайт, возможно сео-копирайтинг) для сайт о китайских телефонах. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты. Подробнее – в приложении.
Вопросы для кандидатов:
1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами или без?
2. Какой объем можете выдать в день без ущерба для себя и для качества текстов?
3. Есть ли примеры текстов подобного стиля и/или тематики? Если есть, то где можно их увидеть?
4. Как с вами можно связаться, кроме мыла и сайта и когда вы бываете на связи по времени МСК?
КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА УКАЗАННЫЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ.
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