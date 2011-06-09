Тексты для сайта о китайских телефонах

Здравствуйте!

Нужно наполнение (сео-рерайт, возможно сео-копирайтинг) для сайт о китайских телефонах. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты. Подробнее – в приложении.

Вопросы для кандидатов:

1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами или без?

2. Какой объем можете выдать в день без ущерба для себя и для качества текстов?

3. Есть ли примеры текстов подобного стиля и/или тематики? Если есть, то где можно их увидеть?

4. Как с вами можно связаться, кроме мыла и сайта и когда вы бываете на связи по времени МСК?

КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА УКАЗАННЫЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ.