Словесное обозначение товарного знака

# 1 — $ 100

Фирма - микрофинансовая организация специализирующася на быстрой выдаче небольших денежных сумм под проценты.

Необходимо придумать слово или словосочетание для товарного знака связанное с выдачей денежных займов.

Слово или словосочетание должно нести в себе следующий смысл - очень быстрой выдаче денежных займов или денег.

Названия которые уже используются другими фирмами и не подлежат регистрации как товарный знак:

Деньгимигом

Мгновенные Деньги

Деньги EXPRESS

экспресс Деньги

Срочные Деньги

Быстрые Деньги

Скорые Деньги

Деньги Махом

Семейные Деньги

Возможно кому то придёт более интересная мысль по названию.