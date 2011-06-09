Словесное обозначение товарного знака

$100
КопирайтингЗакрыт62 заявки1838 просмотров
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#1$100

Фирма - микрофинансовая организация специализирующася на быстрой выдаче небольших денежных сумм под проценты.

Необходимо придумать слово или словосочетание для товарного знака связанное с выдачей денежных займов.

Слово или словосочетание должно нести в себе следующий смысл - очень быстрой выдаче денежных займов или денег.

Названия которые уже используются другими фирмами и не подлежат регистрации как товарный знак:

Деньгимигом

Мгновенные Деньги

Деньги EXPRESS

экспресс Деньги

Срочные Деньги

Быстрые Деньги

Скорые Деньги

Деньги Махом

Семейные Деньги

Возможно кому то придёт более интересная мысль по названию.

13 лет назад
davydov2010
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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