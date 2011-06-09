Сделать профессиональные статьи на тему крема.

Необходимо наполнить сайт http://mirobmana.ru/ разделы "Черный список" "Положительные отзывы". Пишите ваши условия, я выберу исполнителя.
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Есть продукт, крем для кожи. Косметический и лечебный. 2 в 1. Есть 22 ключевых слова к ним нужно написать по 2 статьи. от 4000-5000 каждая. Статьи профессионального уровня с углубленной темой ключевого слова.
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