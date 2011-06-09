Рерайтинг описания товаров

Необходимо подготовить описания товаров для размещения на сайте.

Товары из рубрик: Бытовая техника, Компьютерная техника, Мобильные телефоны и другие

Среднее кол-во символов на описание: 700

Дополнительные требования: в описании должно несколько раз встречаться описание модели товара и его группа (мобильный телефон и тп.), т.е. оптимизированы по поисковики

Текст должен быть уникальным для поисковых систем

Общее кол-во товаров: более 40 000. Но это не значит что все в одни руки.

Оплата:

1 описание - 10 р.

Уникальность описания - не хуже 90-95%

Минимальное кол-во в день: не менее 50

Сообщайте какое кол-во готовы взять, сколько займет времени и размер предполагаемой оплаты. А также, дополнительную информацию о себе.