Статья в Wikipedia

Глубокий рерайт рекламного словаря, словарь относительно небольшой. Нужно уметь грамотно переписывать текст. Заказчик требовательный. От вас нужны будут примеры работ. Ссылку на словарь дам в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать статью в Wikipedia, чтобы она соответствовала критериям значимости и независиомого описания, а так же способствовать ее выводу из категории "на удаление".
Черновик текстов - https://docs.google.com/document/d/1wTaDW365_kSkH0-jOFVnb2CbKOeogaaH_4nMroFX8ks/edit?hl=ru&authkey=CJn2jYEN
Адрес статьи - http://ru.wikipedia.org/wiki/мультитест
Опыт работы в wiki обязателен.
по факту сохранения статьи в wiki выплачивается бонус.
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