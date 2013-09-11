Описание - https://docs.google.com/document/d/1J7DB2LjwFLnOcUIm-OMsc4_cLtUXIEDBKrvieFpVEPk/
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
Цель - создать одностраничный интерфейс верификации произвольного адреса Задачи: 1) Создать аккаунт на koding.com 2) Установить python 2, django 3) Наружу должна смотреть одна страница (html, css, js): ...Закрыт10 лет назад
- $10
Цель - добавление строк в существующую таблицу Google Fusion Tables Результат - код в JSFIDDLE В таблицу пушим произвольную строку (например слово "test") и текущую дату/время ...Закрыт10 лет назад
- $30
В каждой записи блога найти ID тестов speedtest.net, по ID получить данные в табличку. Детально - https://docs.google.com/a/multitest.me/document/d/1Juy8xi2jLhvGihehl8oUe2P3Epdn-wVX-BCXTeokVTc/Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
В базе данных MS Access 2013, нужно применить к загруженной таблице макрос/скрипт, который бы очистил адресные данные и провел сопоставление со справочником адресов (нашел запись и проставил ID). В рамках макроса необходимо ...Базы данных1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно подготовить базу адресов Польши в виде плоской таблицы с колонками: 1) Воеводство 2) Район (если есть) 3) Населенный пункт (город, ПГТ, поселок, село) 4) Городской район (если есть) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно подготовить базу адресов КЛАДР/FIAS в виде плоской таблицы с колонками: 1) Регион 2) Район 3) Населенный пункт (город, ПГТ, поселок, село) 4) Городской район 5) улица 6) номер ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Работа с текстами для сервиса подбора интернет провайдера www.Multitest.ua Нужно регулярно рерайтить и выкладывать: 1) Новости и акции провайдеров 2) Вопросы и ответы 3) Тарифы ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Сайты нормальные, полезные для людей Категории выбраны, описания есть Оплата - по факту добавления, по $30 за каждый сайт Если знаете как гарантированно сделать - стучитесь ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Multitest.ua - сервис подбора интернет-провайдера и тарифа по адресу клиента. Цель тестирования - рост удовлетворенности пользователей и соответственно конверсии (количество заказов на интернет). Особенно интересуют такие моменты: 1) ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищем разработчика PHP/MySQL/jQuery/AJAX (junior-middle уровня) Нужно владеть кроссбраузерной версткой, знать html5, css2/css3 Большим плюсом в работе будет опыт работы с координатами, адресами и гео-данными (Google Maps Api 3) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Задание - в таблице Google нужна функция, которая бы возвращала координаты для указанного адреса т наоборот. Например, для адреса "Киев, ул. Соломенская, 5" возвращала бы координаты "50.429131,30.475047". И наоборот, по координатам "50.429131,30.475047" ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть сайт - blog.multitest.ua, на платформе blogger (нет доступа к FTP) Нужно добавить возле каждого поста возможность оценки материала от 1 до 5 звезд, так чтобы результаты были оформлены по требованиям к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть блог на платформе blogger.com, там примерно 2200 сообщений Нужно по шаблону исправить: 1. Заголовок 2. URL 3. Ярлыки Могу показать скринкаст, как исправлять одно сообщение ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен полный список адресов Украины в формате: 1) Область 2) Населенный пункт 3) Улица 4) Номер дома Самого перечня у нас нет.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Планируется к запуску сайт www.Multitest.ua (сейчас находится на beta.Multitest.ua) Нужно: Технический анализ, исправление ошибок *Наличие битых ссылок *Анализ CMS, подготовка robots.txt *проверка sitemap.xml *дубли страниц *проверка ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать схематический видео-трейлер для сайта beta.Multitest.ua Что-нибудь типа такого - http://habrahabr.ru/post/142588/Презентации2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дано - карта покрытия провайдера беспроводного интернета в формате JPG, то есть картинка с нанесенными на нее зонами покрытия. Нужно - преобразовать картинку в многоугольник и сохранить в формате KML/KMZ. ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт Multitest.ua, на нем на главной и в разделе контакты есть номер телефона 232-96-30. Мы хотим, чтобы в зависимости от того, как посетитель попал на сайт, показывались разные номера, чтобы нам было легко анализировать ...Закрыт14 лет назад
- $5
На сайте Multitest.ua есть форма отправки на главной. Нужно: 1. Сделать все поля обязательными 2. Имя - не короче 2-х букв, иначе показывает ошибку 3. Адрес - не короче 10 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад