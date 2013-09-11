artbels

Артем artbels

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

lijan
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
7 баллов
8 лет назад
Парсинг данных из блога
Парсинг данных
Это был последний закз в сервисе перед длительным отсутствием, посему оставляю ответный отзыв спустя 2 года. Артём понятно изложил суть, всё-таки задача несложная. Работу выполнил на 100%. Получил оплату. Затем начали поступать звонки с требованием якобы доделать работу. Суть требования была в организации работы данного скрипта, даже не на хостинге, а на denwer'е, который стоял на ноутбуке заказчика. Понятное дело, это требование не обсуждалось, что поставило меня в тупик. Мне вручили TeamViewer и я стал смотреть в чём была проблема. Очевидно, что denwer не был надлежащим образом настроен, плюс мне не хотелось этим заниматься, т.к. за рамки бюджета мы не выходили. Соответственно ушёл в игнор от Артёма, после нескольких звонков с требованием "доделать начатое". После он ещё обратился с другой задачей -- исправить работу скрипта, по-моему что-то с Яндексом связанное. Мотивируя тем, что нужно отработать. Сел разбираться. Времени заняло немало, так как термин "качество кода" невозможно было применить к этому скрипту. В этот раз сотрудничество не состоялось, наверняка были на то причины. Возможно, это был слишком заниженный бюджет. Я не могу рекомендовать к сотрудничеству человека, не ценящего чужое время. Претензий не имею.
Один заказ выполнил, хоть и не в сроки и не с первого раза. Второй не закончил и дальше морозится - на сообщения не отвечает, на звонки тоже. Один раз звонил с другого номера, ответил, обещал доделать, но снова пропал.
Ответный отзыв
val1401
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Настройка программы для установки обоев
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Задание выполнено быстро, качественно и недорого. Недоработки оперативно исправлены. Рекомендую.
Ответный отзыв
arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Задать шаблоны заполнения формы и обязательн. поля
Отличный заказчик!
Александр выполнил работу по доработке заявки на сайте Multitest.ua быстро и профессионально, все хорошо работает. Неточности, которые нашлись, быстро исправил. Еще на сайте была ошибка не по его вине, помог исправить. Рекомендую!
Ответный отзыв
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Favicon для сайта
Хороший заказчик. Ставит четкое задание и оплачивает его. Спасибо!
Александр предложил довольно интересную идею для иконки сайта, а потом по моей просьбе щепетильно ее дорабатывал. Рекомендую!
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