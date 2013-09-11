Это был последний закз в сервисе перед длительным отсутствием, посему оставляю ответный отзыв спустя 2 года. Артём понятно изложил суть, всё-таки задача несложная. Работу выполнил на 100%. Получил оплату. Затем начали поступать звонки с требованием якобы доделать работу. Суть требования была в организации работы данного скрипта, даже не на хостинге, а на denwer'е, который стоял на ноутбуке заказчика. Понятное дело, это требование не обсуждалось, что поставило меня в тупик. Мне вручили TeamViewer и я стал смотреть в чём была проблема. Очевидно, что denwer не был надлежащим образом настроен, плюс мне не хотелось этим заниматься, т.к. за рамки бюджета мы не выходили. Соответственно ушёл в игнор от Артёма, после нескольких звонков с требованием "доделать начатое". После он ещё обратился с другой задачей -- исправить работу скрипта, по-моему что-то с Яндексом связанное. Мотивируя тем, что нужно отработать. Сел разбираться. Времени заняло немало, так как термин "качество кода" невозможно было применить к этому скрипту. В этот раз сотрудничество не состоялось, наверняка были на то причины. Возможно, это был слишком заниженный бюджет. Я не могу рекомендовать к сотрудничеству человека, не ценящего чужое время. Претензий не имею.