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Развернуть Django на Koding.com + интерфейс 1 страница
Цель - создать одностраничный интерфейс верификации произвольного адреса
Задачи:
1) Создать аккаунт на koding.com
2) Установить python 2, django
3) Наружу должна смотреть одна страница (html, css, js):
3.1 один инпут
3.2 одна кнопка
3.3 один блок с результатами отправки инпута на http://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&polygon=0&addressdetails=1&q=”address” и http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?format=json&geocode=”address”
3.4 один блок карты Wikimapia с отображением точек по GPS координатам ответов
4) В админке джанги должна быть видна история запросов и ответов
Черновик на JSFIDDLE - http://jsfiddle.net/artbels/j6qhyrvL/
Требовнаие - сохранить как инструкцию порядок действий по задачам, чтобы установку можно было повторить самостоятельно.
При успешном выполнении, возможные дальнейшие доработки:
Подключение доп геокодеров
Google maps
Visicom
Переключение карт (google, yandex)
Сопоставление ответов разных бек-ендов между собой (ответы, которые возвращают разные геокодеры чаще всего, считаем правильными)
Поиск в базе (в существующих результатах)
Массовая обработка (загрузка таблицы с адресами)
Плюсом будет, если исполнитель будет готов предоставить платные консультации для обучения по расширению функциональности этого приложения.
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