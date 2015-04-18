Развернуть Django на Koding.com + интерфейс 1 страница

Цель - создать одностраничный интерфейс верификации произвольного адреса

Задачи:

1) Создать аккаунт на koding.com

2) Установить python 2, django

3) Наружу должна смотреть одна страница (html, css, js):

3.1 один инпут

3.2 одна кнопка

3.3 один блок с результатами отправки инпута на http://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&polygon=0&addressdetails=1&q=”address” и http://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?format=json&geocode=”address”

3.4 один блок карты Wikimapia с отображением точек по GPS координатам ответов

4) В админке джанги должна быть видна история запросов и ответов

Черновик на JSFIDDLE - http://jsfiddle.net/artbels/j6qhyrvL/

Требовнаие - сохранить как инструкцию порядок действий по задачам, чтобы установку можно было повторить самостоятельно.

При успешном выполнении, возможные дальнейшие доработки:

Подключение доп геокодеров

Google maps

Visicom

Переключение карт (google, yandex)

Сопоставление ответов разных бек-ендов между собой (ответы, которые возвращают разные геокодеры чаще всего, считаем правильными)

Поиск в базе (в существующих результатах)

Массовая обработка (загрузка таблицы с адресами)

Плюсом будет, если исполнитель будет готов предоставить платные консультации для обучения по расширению функциональности этого приложения.