Данные с формы в WireCRM

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Закрыт2 заявки105 просмотров

При отправке данных с формы добавить в WireCRM https://wirecrm.com

1. Компанию, у нее добавить телефон и email, пользовательские поля, теги.

2. Создать задачу на звонок.

3. Создать сделку.

10 лет назад
Roxeneticom
Веселов 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров