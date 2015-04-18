в сети уже есть несколько сервисов по автоматическому созданию страниц sitemap для сайтов все они работают с ошибками, плохими настройками и пр недостатками требуется создать генератор формирования только html-sitemap страниц с ...
Данные с формы в WireCRM
При отправке данных с формы добавить в WireCRM https://wirecrm.com
1. Компанию, у нее добавить телефон и email, пользовательские поля, теги.
2. Создать задачу на звонок.
3. Создать сделку.
Заявки фрилансеров
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