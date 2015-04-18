Написать скрипт генератора html-sitemap страниц

в сети уже есть несколько сервисов по автоматическому созданию страниц sitemap для сайтов

все они работают с ошибками, плохими настройками и пр недостатками

требуется создать генератор формирования только html-sitemap страниц с учетом различных запросов, например выборки урлов по разделам сайта, выборки адресов фото, выборки кокогото определенного количества контекста страницы (по количеству знаков или по определенным словам в заголовке, формирования списка не только урлами но и с картинкой, альтом, анонсом (по количеству знаков первого предложения), это можно сделать на основе бесплатных парсеров или граберов

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оплата - только безопасная сделка WMR

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сервис создавать не нужно, только генератор для личного пользования , без каких либо авторских ссылок, привязки к своим сайтам и пр ерунды

автономный генератор с простейшей админкой