Нужно убрать все поля с корзины в опенкарт кроме имени телефона и имейла, как для зарегистррованых пользователей так и гостей
Написать скрипт генератора html-sitemap страниц
в сети уже есть несколько сервисов по автоматическому созданию страниц sitemap для сайтов
все они работают с ошибками, плохими настройками и пр недостатками
требуется создать генератор формирования только html-sitemap страниц с учетом различных запросов, например выборки урлов по разделам сайта, выборки адресов фото, выборки кокогото определенного количества контекста страницы (по количеству знаков или по определенным словам в заголовке, формирования списка не только урлами но и с картинкой, альтом, анонсом (по количеству знаков первого предложения), это можно сделать на основе бесплатных парсеров или граберов
рассмотрю ваши предложения по цене и срокам
оплата - только безопасная сделка WMR
зы
сервис создавать не нужно, только генератор для личного пользования , без каких либо авторских ссылок, привязки к своим сайтам и пр ерунды
автономный генератор с простейшей админкой
Заявки фрилансеров
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