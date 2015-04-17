Отправка форм сайтов к битрикс 24

Есть битрикс24

Есть 3 сайта. Нужно:

1) Сайт 1. Лендинг на html. Все заявки через формы должны попадать в лиды в битрикс24

2) Сайт 2. Лендинг на html. Все заявки через формы должны попадать в лиды в битрикс24

3) Сайт 3. Каталог товаров на битриксе с корзиной(но без цен). Все заявки через формы должны попадать в лиды в битрикс24. Все заказы оформленные через корзину должны попадать в лиды в битрикс24

Доступы к сайтам есть. Доступ к CRM есть.

От Вас цена и срок.