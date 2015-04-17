Есть сайт boyko-sport.pl Нужно в карточке каждого товара - поменять русские слова на польские http://prntscr.com/6ut5iz Артикул - Kod katalogowy Купить - dodaj do koszyka Есть вопрос? Напишите нам - Masz ...
Парсер контента
нужен парсер со след ресурсов:
http://www.bankrupt.centerr.ru/
в последствии может добавиться количество площадок, должен парсить только публичные предложения (наименование, ссылка, дата 1 периода, цена на 1 периоде, задаток на 1 периоде, тоже самое по последнему периоду), а также актуальность(объявлены торги, прием заявок) выгрузка в .xls либо .csv, декстоп версия
Заявки фрилансеров
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