Парсер контента

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

нужен парсер со след ресурсов:

http://www.utender.ru/

http://uralbidin.ru/

http://www.propertytrade.ru/

http://torgibankrot.ru/

http://www.bankrupt.centerr.ru/

http://bankrupt.etpu.ru/

http://www.utpl.ru/

http://meta-invest.ru/

http://vertrades.ru/bankrupt/

http://www.bepspb.ru/

http://www.arbitat.ru/

в последствии может добавиться количество площадок, должен парсить только публичные предложения (наименование, ссылка, дата 1 периода, цена на 1 периоде, задаток на 1 периоде, тоже самое по последнему периоду), а также актуальность(объявлены торги, прием заявок) выгрузка в .xls либо .csv, декстоп версия

10 лет назад
chebikinav
Антон 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров