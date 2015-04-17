http://madebymany.github.io/sir-trevor-js/ - Редактор Sir Trevor существуют базовые блоки, можно писать свои. Нам нужен блок «слайдер», чтобы загружать несколько фотографий
Создание сайта на ASP.NET MVC5 / MS SQL Server
Задача:
Создание сайта на ASP.NET MVC5 / MS SQL Server.
Сайт и база будут хоститься в MS Azure.
Детали:
есть работающий старый сайт,
разработанная база данных,
готовый контент,
работающая логика,
исходники в Asp Classic.
Требования к разработке сформулированы в техническом задании.
Есть свой дизайнер, требуется ваша верстка.
Условия:
срок выполнения: 2-3 месяца,
от 250 тыс. рублей за все,
оплата по этапам.
Требуемые ресурсы:
1-2 человека (команда или субподряд).
Опыт работы от 2 лет.
Дополнительные требования:
необходимо будет приезжать в офис 1-2 раза в неделю в офис в центре Москвы,
работа на собственной технике.
Присылайте портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужно чтобы все товары от сюда: http://vsepribori.ru/ Были перенесены сюда: http://proffpribor.ru/Завершен10 лет назад
Корректировка дизайна. Внесение дополнительных функциональных элементов на главную страницу согласно эскизу. существующий сайт consteel.ru Сайт на Битриксе, работать нужно с резервной копией (ссылку вышлю), для проверки работы необходимо иметь тестовый домен. Прошу оценить работу ...Завершен10 лет назад
Необходимо сделать скрипт который будет определять район и округ Москвы и Мос. обл. в зависимости от введенного адреса. Пример реализации – округа-районы.москва , raionpoadresu.ru Реализовать желательность при помощи Яндекс ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно скопировать сайт http://truemediapipe.com/?s=$%7BSUBID%7D&l=tsk5554binop с рабочим интеракивным графиком и кнопками, чтобы можно было разместить у нас на хостинге.Завершен10 лет назад
Есть код на Pop Up , нужно его вставить в сайт вот сюда http://soclikes.com/ и сюда http://free.soclikes.com/ + сделать так что бык когда человек будет вводить данные через поп ап то все работало как в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Суть в том что на сайте цена на данный момент указывается только в грн. Хотим чтобы была возможность добавлять свои валюты. Например добавляем $ и указываем вручную курс. Цену на товар ставим в $, а ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $600
Привет! Команде разработчиков требуется программист, который возьмет на себя часть проекта. Есть готовое ТЗ, прототип. Работа на удаленке с периодическими совещаниями по скайпу. По инструментарию: PHP+MYSQL фронтэнд Bootstrap + jQuery ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
По отправке данных с формы добавить в AmoCRM: 1. Компанию(а не контакт), у нее добавить телефон и email, пользовательские поля, теги. Создать задачу на звонок. Сделку создавать не надо. скрипт на сайте есть, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Срочно! Задача: настройка модуля Total Import PRO в Opencart, магазин работающий. Имеющиеся проблемы: не создаются новые категории из файла импорта, преобразуется формат цен (из 28794 руб в 28 руб) не добавляются ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад