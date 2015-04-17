Создание сайта на ASP.NET MVC5 / MS SQL Server

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Задача:

Создание сайта на ASP.NET MVC5 / MS SQL Server.

Сайт и база будут хоститься в MS Azure.

Детали:

есть работающий старый сайт,

разработанная база данных,

готовый контент,

работающая логика,

исходники в Asp Classic.

Требования к разработке сформулированы в техническом задании.

Есть свой дизайнер, требуется ваша верстка.

Условия:

срок выполнения: 2-3 месяца,

от 250 тыс. рублей за все,

оплата по этапам.

Требуемые ресурсы:

1-2 человека (команда или субподряд).

Опыт работы от 2 лет.

Дополнительные требования:

необходимо будет приезжать в офис 1-2 раза в неделю в офис в центре Москвы,

работа на собственной технике.

Присылайте портфолио.

ASP.NETSQL
10 лет назад
it_vh
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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