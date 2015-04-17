Есть код на Pop Up , нужно его вставить в сайт вот сюда http://soclikes.com/ и сюда http://free.soclikes.com/ + сделать так что бык когда человек будет вводить данные через поп ап то все работало как в подписной форме вот тут. http://free.soclikes.com/ Обращаться в лс