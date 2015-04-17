Работа над онлайн сервисом (PHP/MYSQL/Bootstrap)

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Привет!

Команде разработчиков требуется программист, который возьмет на себя часть проекта.

Есть готовое ТЗ, прототип. Работа на удаленке с периодическими совещаниями по скайпу.

По инструментарию: PHP+MYSQL фронтэнд Bootstrap + jQuery и необходимые плагины.

Возможно разделение работ.

Кому интересно пишите, откликайтесь, пообщаемся по скайпу.

От вас потребуется познакомиться с проектом в теч. 15 минут.

BootstrapjQueryMySQLPHP
10 лет назад
Irkastar
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров