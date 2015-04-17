Настройка модуля Total Import PRO в Opencart

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Закрыт2 заявки105 просмотров

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Задача: настройка модуля Total Import PRO в Opencart, магазин работающий. Имеющиеся проблемы: не создаются новые категории из файла импорта, преобразуется формат цен (из 28794 руб в 28 руб)

не добавляются новые товары из файла импорта

Сроки и суммы озвучивайте в заявке

Opencart
10 лет назад
Streetmachine
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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