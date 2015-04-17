1С-Битрикс "Корпоративный портал". В Счетах: надо слово (подпись поля) "тема" заменить на "Отгружен" и сделать это поле не "Поле ввода", а поле галочка или поле выбора "Да/нет", и по умолчанию ставить нет или отсутствие ...
Конвертер прайс-листа.
Исходные данные.
Прайс-лист в формате xls
Сайт на движке phpshop с пустой базой (пустой каталог товаров).
Что необходимо реализовать .
Конвертер xls в csv
Какие параметры должны попасть в базу
- название
- короткое описание
- полное описание
- артикул
- количество на складе
- цена вычисляется по формуле (предоставлю)
- изображение. Есть ссылка в прайс-листе на фото товара. Нужно организовать ее загрузку на сайт для каждого товара. Или возможны Ваши варианты.
- Бренд
Все данные есть в исходном прайс-листе. Образец файла csv можно скачать в админ. Панеле сайта. Там есть и варианты загрузки xls файла. Лучше посмотреть Вам.
В итоге при загрузке фала csv должен получится наполненный интернет магазин с категориями, описанием, фотографиями , ценами и т.д.
Срок 3 дня. Цена 1000 руб.
Отвечу на все вопросы, доступ по ftp и админ. Панеле предоставлю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется: 1. Задать генерирование новой страницы. Должна генериться через 10 минут от момента прохождения капчи. 2. Для такой страницы изменить алгоритм (правило) вывода объектов: выводить по их id, реестр которых будет передан в ...Закрыт10 лет назад
- $6
Довести сайт до ума nosochki-sosu.plp7.ru Имеется архив с файлами сайта. Здесь отправить не получается, отправлю другим удобным способом 1 Меню Должно скролиться вместе со страницей и осуществлять ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется предоставить алгоритм по подмене реального разрешения экрана на один из заранее выбранных маскировочных. Например, при заходе с ноутбука с реальным разрешением экрана 1366х768 на сайт сервер сайта должен видеть вместо этого разрешения один из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Приветствую Надо сайт сделать. Имеется 4 готовые сверстанные страницы. движка нет... рассмотрю любые предложение на выгодных условиях. hmanty.ru сайт рабочий, но я отказываюсь от него, т.к. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
ищу кто разберет самописный код прикрученный к джумле 2.5 и переверстает существующую страницу по аналогуЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сделать! 1)Добавить возможность создавать подкатегории к категориям,(сделать что бы в шаблоне все это работало!) 2)Адаптировать шаблон стандартный кривой! 3)Сделать так что бы после оплаты рядом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать возможность вставки фотографий в всплывающее меню на сайте. Так же нужно доработать данное меню в каталоге. Нужно доработать меню. yadi.sk/d/SLPAPpm4fw5YF ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сайт интернет-проекта агрегатора. Чтобы было понятно - аналог доставка еды из ресторанов похожий по функционалу. Ищу программиста только на CMS 1С Битрикс, другие движки и самописки не рассматриваю (не тратьте время, у меня ...Закрыт10 лет назад
Имеется Datacol 5.54. Нужно настроить разовый парсинг в файл постов из блогов (вордпресс), указанных во вложении. Грубо говоря, нужно спарсить посты с заголовками в файл. Без картинок. Один блог - один файл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад