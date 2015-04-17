Конвертер прайс-листа.

Исходные данные.

Прайс-лист в формате xls

Сайт на движке phpshop с пустой базой (пустой каталог товаров).

Что необходимо реализовать .

Конвертер xls в csv

Какие параметры должны попасть в базу

- название

- короткое описание

- полное описание

- артикул

- количество на складе

- цена вычисляется по формуле (предоставлю)

- изображение. Есть ссылка в прайс-листе на фото товара. Нужно организовать ее загрузку на сайт для каждого товара. Или возможны Ваши варианты.

- Бренд

Все данные есть в исходном прайс-листе. Образец файла csv можно скачать в админ. Панеле сайта. Там есть и варианты загрузки xls файла. Лучше посмотреть Вам.

В итоге при загрузке фала csv должен получится наполненный интернет магазин с категориями, описанием, фотографиями , ценами и т.д.

Срок 3 дня. Цена 1000 руб.

Отвечу на все вопросы, доступ по ftp и админ. Панеле предоставлю.