Требуется предоставить алгоритм по подмене реального разрешения экрана на один из заранее выбранных маскировочных. Например, при заходе с ноутбука с реальным разрешением экрана 1366х768 на сайт сервер сайта должен видеть вместо этого разрешения один из ...
Довести сайт до ума
Довести сайт до ума
Имеется архив с файлами сайта. Здесь отправить не получается,
отправлю другим удобным способом
1
Меню
Должно скролиться вместе со страницей и осуществлять переходы по заголовкам
ЧТО ТАКОЕ НОСОЧКИ SOSU
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
КАТАЛОГ ТОВАРА
ОТЗЫВЫ
КОНТАКТЫ – перемещаться в подвал
2
Кнопки в четырех формах заказа,
кнопка купить в каталоге,
кнопка купить из выскакивающего окна «карточка товара»,
кнопка заказать звонок
- заявки, отправленные через эти формы должны приходить на e-mail: [email protected]
- на всех формах, после отправки заявки должно высвечиваться сообщение о том, что Спасибо, Ваша заявка отправлена, менеджер свяжется с Вами
3 Видео 1
Вставить
http://www.youtube.com/watch?v=NeXaFXcPOBM
4 Видео 2
Вставить
http://www.youtube.com/watch?v=TaOHJ7WYpzQ
5 Таймер 2 штуки
- должен быть выставлен на 2 часа (каждому новому пользователю)
- после окончании времени должен начать сначала, так же на 2 часа
ссылка для скачивания архива
https://cloud.mail.ru/?utm_source=files_mail_ru&utm_medium=upload_cloud_button&utm_campaign=closing_files
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Приветствую Надо сайт сделать. Имеется 4 готовые сверстанные страницы. движка нет... рассмотрю любые предложение на выгодных условиях. hmanty.ru сайт рабочий, но я отказываюсь от него, т.к. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
ищу кто разберет самописный код прикрученный к джумле 2.5 и переверстает существующую страницу по аналогуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сделать! 1)Добавить возможность создавать подкатегории к категориям,(сделать что бы в шаблоне все это работало!) 2)Адаптировать шаблон стандартный кривой! 3)Сделать так что бы после оплаты рядом ...Закрыт10 лет назад
Нужно сделать возможность вставки фотографий в всплывающее меню на сайте. Так же нужно доработать данное меню в каталоге. Нужно доработать меню. yadi.sk/d/SLPAPpm4fw5YF ...Закрыт10 лет назад
Нужен сайт интернет-проекта агрегатора. Чтобы было понятно - аналог доставка еды из ресторанов похожий по функционалу. Ищу программиста только на CMS 1С Битрикс, другие движки и самописки не рассматриваю (не тратьте время, у меня ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется Datacol 5.54. Нужно настроить разовый парсинг в файл постов из блогов (вордпресс), указанных во вложении. Грубо говоря, нужно спарсить посты с заголовками в файл. Без картинок. Один блог - один файл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо по мелочам допилить (и решить пару багов) сайт plombir.pro Сам этот движок терпеть не могу, поэтому желания копать файлы нет. 1. Убрать все скрытые копирайты (некоторые мы поудаляли, но все ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Постоянно открывается пустое всплывающее окошко при открытии странички, кто поможет удалить?Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется опытный Битрикс программист для реализации доработок на сайте типа установки блога (есть в редакции). Требования: - аккуратность, внимательность, обязательность - строгое соблюдение сроков - большой опыт в битриксе: ...Закрыт10 лет назад