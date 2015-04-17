Довести сайт до ума

nosochki-sosu.plp7.ru

Имеется архив с файлами сайта. Здесь отправить не получается,

отправлю другим удобным способом

1

Меню

Должно скролиться вместе со страницей и осуществлять переходы по заголовкам

ЧТО ТАКОЕ НОСОЧКИ SOSU

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

КАТАЛОГ ТОВАРА

ОТЗЫВЫ

КОНТАКТЫ – перемещаться в подвал

2

Кнопки в четырех формах заказа,

кнопка купить в каталоге,

кнопка купить из выскакивающего окна «карточка товара»,

кнопка заказать звонок

- заявки, отправленные через эти формы должны приходить на e-mail: [email protected]

- на всех формах, после отправки заявки должно высвечиваться сообщение о том, что Спасибо, Ваша заявка отправлена, менеджер свяжется с Вами

3 Видео 1

Вставить

http://www.youtube.com/watch?v=NeXaFXcPOBM

4 Видео 2

Вставить

http://www.youtube.com/watch?v=TaOHJ7WYpzQ

5 Таймер 2 штуки

- должен быть выставлен на 2 часа (каждому новому пользователю)

- после окончании времени должен начать сначала, так же на 2 часа

ссылка для скачивания архива

https://cloud.mail.ru/?utm_source=files_mail_ru&utm_medium=upload_cloud_button&utm_campaign=closing_files