Сделать конвектор валюты.

Суть в том что на сайте цена на данный момент указывается только в грн. Хотим чтобы была возможность добавлять свои валюты. Например добавляем $ и указываем вручную курс. Цену на товар ставим в $, а на сайте выводится в грн по указанному в настройках курсу. www.yakupil.com.ua

Сайт на самописном движке студии Dvacom.

Пишите ваши предложения и цену!