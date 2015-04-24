Необходимо сделать скрипт который будет определять район и округ Москвы и Мос. обл. в зависимости от введенного адреса. Пример реализации – округа-районы.москва , raionpoadresu.ru Реализовать желательность при помощи Яндекс ...
Доработать существующий сайт на битриксе
Корректировка дизайна. Внесение дополнительных функциональных элементов на главную страницу согласно эскизу.
существующий сайт consteel.ru Сайт на Битриксе, работать нужно с резервной копией (ссылку вышлю), для проверки работы необходимо иметь тестовый домен. Прошу оценить работу по стоимости и срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно скопировать сайт http://truemediapipe.com/?s=$%7BSUBID%7D&l=tsk5554binop с рабочим интеракивным графиком и кнопками, чтобы можно было разместить у нас на хостинге.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть код на Pop Up , нужно его вставить в сайт вот сюда http://soclikes.com/ и сюда http://free.soclikes.com/ + сделать так что бык когда человек будет вводить данные через поп ап то все работало как в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Суть в том что на сайте цена на данный момент указывается только в грн. Хотим чтобы была возможность добавлять свои валюты. Например добавляем $ и указываем вручную курс. Цену на товар ставим в $, а ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $600
Привет! Команде разработчиков требуется программист, который возьмет на себя часть проекта. Есть готовое ТЗ, прототип. Работа на удаленке с периодическими совещаниями по скайпу. По инструментарию: PHP+MYSQL фронтэнд Bootstrap + jQuery ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
По отправке данных с формы добавить в AmoCRM: 1. Компанию(а не контакт), у нее добавить телефон и email, пользовательские поля, теги. Создать задачу на звонок. Сделку создавать не надо. скрипт на сайте есть, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Срочно! Задача: настройка модуля Total Import PRO в Opencart, магазин работающий. Имеющиеся проблемы: не создаются новые категории из файла импорта, преобразуется формат цен (из 28794 руб в 28 руб) не добавляются ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Исходные данные. Прайс-лист в формате xls Сайт на движке phpshop с пустой базой (пустой каталог товаров). Что необходимо реализовать . Конвертер xls в csv Какие параметры должны попасть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1С-Битрикс "Корпоративный портал". В Счетах: надо слово (подпись поля) "тема" заменить на "Отгружен" и сделать это поле не "Поле ввода", а поле галочка или поле выбора "Да/нет", и по умолчанию ставить нет или отсутствие ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется: 1. Задать генерирование новой страницы. Должна генериться через 10 минут от момента прохождения капчи. 2. Для такой страницы изменить алгоритм (правило) вывода объектов: выводить по их id, реестр которых будет передан в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад