Доработать существующий сайт на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки129 просмотров

Корректировка дизайна. Внесение дополнительных функциональных элементов на главную страницу согласно эскизу.

существующий сайт consteel.ru Сайт на Битриксе, работать нужно с резервной копией (ссылку вышлю), для проверки работы необходимо иметь тестовый домен. Прошу оценить работу по стоимости и срокам.

10 лет назад
pikutsky
Алексей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexxx1383
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$40
1 день
Ответственный исполнитель, сделал все четко и в установленный срок.
Чёткая постановка задачи. Оплата без задержек. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alexxx1383
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад