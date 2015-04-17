Доработка сайта

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Закрыт1 заявка153 просмотра

На сайт public.org.ua необходимо установить фильтр для удобного поиска информации. Фильтр подразумевает под собой перечень областей Украины при нажатии на область должны высвечиваться районы этой области, а при нажатии на район — сельские советы этого района, а также настроить систему поиска. сайт на DataLifeEngine

Запрашиваем цены за оказание данной услуги.

10 лет назад
a4250953
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров