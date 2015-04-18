Написать простой скрипт личного кабинета php, без баз данных

Добрый день. Нужно написать простой скрипт личного кабинета. Желательно без использования баз данных и чтобы работал на новых версиях php (не ниже 5.4). Можно все сделать в одном файле для удобства администрирования. Понимаю, что может быть не очень хорошо в плане безопасности, но это не критично.

Что нужно конкретно?

Форма логин/пароль (регистрация не нужна, логины-пароли я сам буду прописывать и рассылать)

После неправильного ввода логина-пароля: текст "попробуйте еще или позвоните по номеру"

После ввода правильного логина-пароля пользователь должен попадать на страницу вида сайт.домен/имя_пользователя.html , на этой странице во фрейме будет расположена таблица гугл. 1 пользователь - 1 пароль - 1 таблица. Логин, пароль, ссылка во фрейме на таблицу пишутся руками через ФТП. СТраница тоже, по идее, делается руками, не генерируется - но тут я с удовольствием рассмотрю Ваши решения.

То есть, к примеру, я ввожу на сайте site.com логин anna и пароль qwerty, после чего попадаю на страницу site.com/anna.html и вижу там таблицу гугл.

Админка не планируется, но если у вас есть наработанные решения, облегчающие обслуживание - ю а велком.

Оплата вашего труда - перевод на карту ПриватБанка по Украине, Яндекс.Деньги по РФ. Нужно сделать в течение дня-двух максимум. Но здесь вроде и не очень сложно.

Пожалуйста, пишите сумму при ответе на заказ. Если в долларах, то к гривне по курсу 25 я буду считать, рубли по 50.

Спасибо за внимание!