Написать простой скрипт личного кабинета php, без баз данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок996 просмотров

Добрый день. Нужно написать простой скрипт личного кабинета. Желательно без использования баз данных и чтобы работал на новых версиях php (не ниже 5.4). Можно все сделать в одном файле для удобства администрирования. Понимаю, что может быть не очень хорошо в плане безопасности, но это не критично.

Что нужно конкретно?

Форма логин/пароль (регистрация не нужна, логины-пароли я сам буду прописывать и рассылать)

После неправильного ввода логина-пароля: текст "попробуйте еще или позвоните по номеру"

После ввода правильного логина-пароля пользователь должен попадать на страницу вида сайт.домен/имя_пользователя.html , на этой странице во фрейме будет расположена таблица гугл. 1 пользователь - 1 пароль - 1 таблица. Логин, пароль, ссылка во фрейме на таблицу пишутся руками через ФТП. СТраница тоже, по идее, делается руками, не генерируется - но тут я с удовольствием рассмотрю Ваши решения.

То есть, к примеру, я ввожу на сайте site.com логин anna и пароль qwerty, после чего попадаю на страницу site.com/anna.html и вижу там таблицу гугл.

Админка не планируется, но если у вас есть наработанные решения, облегчающие обслуживание - ю а велком.

Оплата вашего труда - перевод на карту ПриватБанка по Украине, Яндекс.Деньги по РФ. Нужно сделать в течение дня-двух максимум. Но здесь вроде и не очень сложно.

Пожалуйста, пишите сумму при ответе на заказ. Если в долларах, то к гривне по курсу 25 я буду считать, рубли по 50.

Спасибо за внимание!

PHP
10 лет назад
sevostyanoff
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Крайне положительный опыт. Славик, может быть, хочет видеть здесь "Отчаянно рекомендую", но такие специалисты часто нужны самому. Не хотелось бы, чтобы они были заняты на чужих проектах, а не на моих, YIKWIM. Вот такой бытовой эгоизм! :) Прекрасный во всех отношениях специалист.
Надеюсь сработаемся и надобность посещать weblancer, в 90% случаев, у Алексея исчезнет :) Но на остальных 10% напишу - Отчаянно рекомендую ;)

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад