Внести изменения в карточку товара.

Делает однозначно больше. Просто я упустил некоторые позиции, что нужно было изменить. И в принципе он мог настоять, что каждая услуга стоит денег. Но дальше я врядли с ним сотрудничал. Будем дальше общаться по другому сайту. Цены за услуги очень демократические. Знает свое дело.