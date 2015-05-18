Внести изменения в карточку товара.

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Завершен7 заявок243 просмотра

Есть сайт boyko-sport.pl

Нужно в карточке каждого товара - поменять русские слова на польские

http://prntscr.com/6ut5iz

Артикул - Kod katalogowy

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Категория - Kategoria

10 лет назад
vasjaleff
Василий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Делает однозначно больше. Просто я упустил некоторые позиции, что нужно было изменить. И в принципе он мог настоять, что каждая услуга стоит денег. Но дальше я врядли с ним сотрудничал. Будем дальше общаться по другому сайту. Цены за услуги очень демократические. Знает свое дело.
Хороший заказчик. Все ремарки были по делу. Своевременная оплата, всегда на связи.

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Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад