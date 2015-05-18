Задача: Создание сайта на ASP.NET MVC5 / MS SQL Server. Сайт и база будут хоститься в MS Azure. Детали: есть работающий ...
Внести изменения в карточку товара.
Есть сайт boyko-sport.pl
Нужно в карточке каждого товара - поменять русские слова на польские
Артикул - Kod katalogowy
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