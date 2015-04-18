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Сервис "Предложения интернет магазинов"
Похожий пример реализации topadvert.ru
Пример использования http://ecolashop.ru/product_5566.html блок под рекламой google – «Предложения интернет магазинов»
Исходные данные – xml файлы магазинов.
Что необходимо реализовать.
Создать сервис (сайт).
Все xml файлы будут загружаться в базу на сайт.
Далее можно выбрать 2 варианта рекламных блоков:
1. Как на сайте http://ecolashop.ru/product_5566.html
Название магазина, название товара, цена и кнопка купить.
2. Фотография товара, название товара, цена и кнопка купить в «название магазина»
По умолчанию, стилям и цвету можно оставить вариант как на http://ecolashop.ru/product_5566.html
Что может делать администратор.
Загружать, удалять xml файлы.
Создавать, удалять, редактировать рекламные блоки.
В рекламных блоках можно установить кол-во магазинов из которых берутся товары. По умолчанию пусть будет 6 шт. Если есть только 1 магазин с такими товарами, то можно кроме 1-го точного входа , размещать еще 5 похожих товаров. Если вообще товаров нет, то предусмотреть поставить заглушку.
Можно изменять размер рекламного блока ширина,высота или создать заранее несколько готовых вариантов.
В topadvert есть всего 2 варианта. И желательно , стили, цвета
Итогом станет код блока который мы разместим на сайте.
После размещения кода рекламных блоков на сайте партнере объявления начнут транслироваться по контексту.
Соответственно по запросу «apple iphone 6» должны появляется соответствующие товары.
Дополнительно: xml файлы имеют разные размеры от 30кб до 500 мб. Объем в конечном итоге загруженных данных на сервер будет большой. Прошу учесть это при написании, дабы исключить долгую загрузку объявлений на сайте партнере.
Вход на сервис (сайт) будет осуществляться только администратором, и все действия будет делать только администратор.
Цена 3000 руб.
Заявки фрилансеров
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