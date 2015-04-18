Похожий пример реализации topadvert.ru Пример использования http://ecolashop.ru/product_5566.html блок под рекламой google – «Предложения интернет магазинов» Исходные данные – xml файлы магазинов. Что необходимо реализовать. Создать сервис (сайт). ...
Убрать ненужные поля с корзины Опенкарт
Нужно убрать все поля с корзины в опенкарт кроме имени телефона и имейла, как для зарегистррованых пользователей так и гостей
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