Убрать ненужные поля с корзины Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок117 просмотров

Нужно убрать все поля с корзины в опенкарт кроме имени телефона и имейла, как для зарегистррованых пользователей так и гостей

Opencart
10 лет назад
winnksi
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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