Вставить код формы SmartResponder в HTML страницу.

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки89 просмотров

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры!

Необходимо разместить готовый код формы подписки, сгенерированный в сервисе SmartResponder в сверстанную HTML сраницу. Исполнитель должен хорошо знать html, css и php. Более детально обрисую задачу в скайпе. Работы на 5 минут!

С уважением, Артём

CSSHTMLPHP
10 лет назад
temawm
Артём 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$4
1 день
Поставленная задача была выполнена очень быстро, качественно и профессионально! Вячеслав профессионал в своем деле. Еще ни раз обращусь за помощью =) Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Еще раз спасибо за проделанную работу.
Хороший заказчик и просто отличный парень :) ТЗ, сопровождение - всй на высшем уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад