в сети уже есть несколько сервисов по автоматическому созданию страниц sitemap для сайтов все они работают с ошибками, плохими настройками и пр недостатками требуется создать генератор формирования только html-sitemap страниц с ...
Обновить Wordpress с сохранением всех предыдущих изменений сайта
Здравствуйте,
Есть доработанный блог на WordPress. Нужно сделать бэкап, обновить движок до последней версии и сделать так, чтобы доработки не слетели после обновления, а сохранились.
Заявки фрилансеров
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