Обновить Wordpress с сохранением всех предыдущих изменений сайта

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Здравствуйте,

Есть доработанный блог на WordPress. Нужно сделать бэкап, обновить движок до последней версии и сделать так, чтобы доработки не слетели после обновления, а сохранились.

www.libertyinfinity.com

WordPress
10 лет назад
lebedinskaya1
Вика 
44 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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