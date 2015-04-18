Отправить сообщения Вконтакте через сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Есть сообщение которое нужно отправить. Есть уже выбраные ай ди друзей которым отправлять. Сделана авторизация, нужно отправить сообщение по данным ай ди.

Или вариант: найти решение похожее на то что дает фейсбук для отпарвки сообщений с сайта нескольким пользователям. Пример во вложеном файле.

10 лет назад
Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров