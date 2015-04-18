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Insert в базу данных Google Fusion Tables
Цель - добавление строк в существующую таблицу Google Fusion Tables
Результат - код в JSFIDDLE
В таблицу пушим произвольную строку (например слово "test") и текущую дату/время
Про Fusion Tables:
https://developers.google.com/fusiontables/
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