Сайт с нуля

Надо сделать сайт с настройкой регистраций и распределением финансов по определенной формуле. В целом средняя сложность, ничего особенного но важно что-бы сайт имел минимум запросов в БД – и соотвественно работал с большим количеством людей одновременно + имел куда улучшаться в этом направлении в будущем если трафика станет слишком много.

Дизайн нужен светло синий, обычный – НО с мобильной версией, тот-же artisteer – может делать такие шаблоны без проблем – такого качества достаточно.

greenglaz.eu/ru.rar – вот ссылка на файлы с описанием функционала

Как раз ищу фрилансера в основу для подобных проектов.

Интересуют ваши цены и сроки работы. Достаточно написать их – а я уже ознакомлюсь с вашим профилем и решу – добавить ли вас в скайпе или нет. Плачу по банку – готов хоть всю сумму сразу – НО только после того как увижу готовый вариант функционала хотя-бы на 90% – допилить внешность и тд – это нормально что в конце будем допиливать, но оплата только когда увижу что работа действительно сделана. Можете посмотреть мои отзывы – я плачу.