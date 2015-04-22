Соединить WP с другим сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки158 просмотров

Добрый день.

Требуется сделать работу по соединение сайта на WP с другим сайтом.

Подробности при личной переписки.

Бюджет и сроки обсуждаются.

WordPress
10 лет назад
obuhoff89
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель и человек. Сделал быстро и чётко. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество, всё отлично.

Заявки фрилансеров

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Сайт с нуля

    Надо сделать сайт с настройкой регистраций и распределением финансов по определенной формуле. В целом средняя сложность, ничего особенного но важно что-бы сайт имел минимум запросов в БД – и соотвественно работал с большим количеством людей ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Данные с формы в WireCRM

    При отправке данных с формы добавить в WireCRM https://wirecrm.com 1. Компанию, у нее добавить телефон и email, пользовательские поля, теги. 2. Создать задачу на звонок. 3. Создать сделку.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вставить код формы SmartResponder в HTML страницу.

    $4

    Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо разместить готовый код формы подписки, сгенерированный в сервисе SmartResponder в сверстанную HTML сраницу. Исполнитель должен хорошо знать html, css и php. Более детально обрисую задачу в скайпе. Работы ...

    CSSHTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • [DLE] Доделать скрипт переключения shortstory

    Добрый день. Нужно доделать скрипт переключения shortstory Ссылка на ХАК http://coderlaba.com/hacks/dle-hacks/730-pereklyuchenie-shablonov-shortstory-dle-9x-10x.html Он работает нормально. Но нужно доделать его. 1) При переключении вида, перезагружается сайт, нужно как-то сделать, ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка e-commerce проекта

    E-Commerce проект, который готов на 60% - требует своей доработки. Ищем человека, который оперативно разоберется в чужом коде и подключится к работе с остальными разработчиками. Основные требования: ...

    AngularCSSDjangoHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки по сайту на UMI

    $50

    Здравствуйте. Необходимо выполнить ряд доработок по сайту на UMI.CMS. Сайт сделан на xslt шаблонизаторе. Просьба откликаться только тем, кто работал с данной системой и данным шаблонизатором. Спасибо.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отправить сообщения Вконтакте через сайт.

    Есть сообщение которое нужно отправить. Есть уже выбраные ай ди друзей которым отправлять. Сделана авторизация, нужно отправить сообщение по данным ай ди. Или вариант: найти решение похожее на то что дает фейсбук ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновить Wordpress с сохранением всех предыдущих изменений сайта

    Здравствуйте, Есть доработанный блог на WordPress. Нужно сделать бэкап, обновить движок до последней версии и сделать так, чтобы доработки не слетели после обновления, а сохранились. www.libertyinfinity.com

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить переключение городов

    На странице товара есть переключение между городами для доставки, переключение не работает. Настроить что бы работало http://demo.zmednews.ru/viagra-probnik-kupit-nabor Bот сам блок http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i414/1504/e9/d0d84c607f00.png/htm При выборе другого города должны меняться условия ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать мультилендинг адаптивный для SEO компании

    Необходимо создать продающий лендинг для компании занимающейся исключительно продвижением сайтов. Лендинг должен быть уникальным и креативным. С продающими текстами!!! А также адаптивным для мобильных устройств. Наличие портфолио обязательно. Стоимость и сроки!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад