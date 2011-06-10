# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры!

Объявляется конкурс на нейминг компании.

Вся информация по требованиям к названию в приложенном файле.

По времени конкурс длится пять дней, по истечении этого срока все предъявленные работы пойдут на рассмотрение заказчика.

Все работы прошу, после утверждения мной заявки, прикладывать к конкурсу в СТРОГО запароленных файлах. А пароли кидайте мне в личку.

Назначается одно призовае место, в 50 у.е.

Удачи Вам и свежих идей!