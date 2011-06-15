Статья на юридическую тему

Нужна статья на главную страницу для сайта юридической фирмы. В дальнейшем планируем заказывать еще статьи для наполнения других разделов сайта.

От исполнителя требуется наличие знаний в сфере юриспруденции, желательно наличие в портфолио статей по юридическим темам.

Пишите, пожалуйста, свои цены.