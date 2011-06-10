Копирайт для миралинкс (дисковые пилы)

КопирайтингЗакрыт5 заявок214 просмотров
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Объем статьи: от 2000 до 2100 символов.

Копирайт.

Формат для загрузки в миралинкс.

30 статей.

в статье по 3 ссылки

тематики - строительство и смежные.

Цена 2 wmz за статью.

13 лет назад
Kalpa-Vriksa
Андрей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
13 лет назад
$40
7 дней
Заказчик работу не оплатил и исчез, мои требования игнорировал, на веблансер не выходил, но мои письма читал регулярно, прятался, через неделю нашла на его сайте, но переговоры ни к чему не привели: ложь и обещания, угрозы.
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