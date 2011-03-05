Нужно делать многое по сайту www.kalpa-vriksa.ru, но на данный момент: 1. Обмен с 1С-торговля: 1.1. правильная выгрузка реквизитов покупателей, заказов. 1.2. В дальнейшем (когда будет доработана 1С), нужно будет сделать ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
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Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Объем статьи: от 2000 до 2100 символов. Копирайт. Формат для загрузки в миралинкс. 30 статей. в статье по 3 ссылки тематики - строительство и смежные. Цена 2 wmz за ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Объем статьи: от 2000 до 2100 символов. Копирайт. Формат для загрузки в миралинкс. 100 статей. в статье по 3 ссылки тематики - строительство и смежные. Цена 2 wmz за ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
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10 баллов
13 лет назад
Довольна сотрудничеством! Работали по предоплате, по ходу работы получала ответы на все вопросы. Рекомендую!
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0 баллов
14 лет назад
Заказчик работу не оплатил и исчез, мои требования игнорировал, на веблансер не выходил, но мои письма читал регулярно, прятался, через неделю нашла на его сайте, но переговоры ни к чему не привели: ложь и обещания, угрозы.