Kalpa-Vriksa

Андрей Kalpa-Vriksa

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка движка Битрикс + обмен с 1С

    Нужно делать многое по сайту www.kalpa-vriksa.ru, но на данный момент: 1. Обмен с 1С-торговля: 1.1. правильная выгрузка реквизитов покупателей, заказов. 1.2. В дальнейшем (когда будет доработана 1С), нужно будет сделать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг анкоров

    $100

    Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ. По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected] Стоимость проекта 1000руб. С уважением, Андрей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт для миралинкс (фрезы)

    Объем статьи: от 2000 до 2100 символов. Копирайт. Формат для загрузки в миралинкс. 100 статей. в статье по 3 ссылки тематики - строительство и смежные. Цена 2 wmz за ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Копирайтинг анкоров
Довольна сотрудничеством! Работали по предоплате, по ходу работы получала ответы на все вопросы. Рекомендую!
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
$40
0 баллов
14 лет назад
Копирайт для миралинкс (дисковые пилы)
Заказчик работу не оплатил и исчез, мои требования игнорировал, на веблансер не выходил, но мои письма читал регулярно, прятался, через неделю нашла на его сайте, но переговоры ни к чему не привели: ложь и обещания, угрозы.