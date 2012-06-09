Копирайтинг анкоров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка124 просмотра

Необходимо написать анкоры в соответствие с приложенным ТЗ.

По вопросам обращайтесь по тел. 8-925-506-26-09 или по e-mail: [email protected]

Стоимость проекта 1000руб.

С уважением, Андрей.

13 лет назад
Kalpa-Vriksa
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Довольна сотрудничеством! Работали по предоплате, по ходу работы получала ответы на все вопросы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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