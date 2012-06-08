Копирайт/Рерайт по теме 3D кинотеатры

Нужно несколько рерайтеров на тему 3D кинотеатры. Статьи пишутся с учетом ключевых слов в прикрепленном файле.

Схема работы следующая: вы ищете статью, делаете рерайт статьи, отправляете мне вашу статью и источник с которого делали рерайт, я проверяю уникальность и расплачиваюсь с вами.

Могу платить за каждую статью отдельно либо за определенный период времени (например выплачивать каждую неделю и 2 недели и тд).

Статьи принимаются от 2000 до 4500 знаков без пробелов.

В заявке пишите цену в долларах за 10 000 знаков.

Рассчитываю на длительное и постоянное сотрудничество.