Копирайт/Рерайт по теме 3D кинотеатры

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок211 просмотров

Нужно несколько рерайтеров на тему 3D кинотеатры. Статьи пишутся с учетом ключевых слов в прикрепленном файле.

Схема работы следующая: вы ищете статью, делаете рерайт статьи, отправляете мне вашу статью и источник с которого делали рерайт, я проверяю уникальность и расплачиваюсь с вами.

Могу платить за каждую статью отдельно либо за определенный период времени (например выплачивать каждую неделю и 2 недели и тд).

Статьи принимаются от 2000 до 4500 знаков без пробелов.

В заявке пишите цену в долларах за 10 000 знаков.

Рассчитываю на длительное и постоянное сотрудничество.

13 лет назад
sDima
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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