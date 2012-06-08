Тексты для сайта стоматологии

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Закрыт23 заявки304 просмотра

Нужны качественные тексты для сайта семейной стоматологии

1.Услуги (страница с краткими описаниями услуг:

Ортодонтия

Детская стоматология

Лечение кариеса

Эндодонтия - лечение каналов

Гигиена и профилактика

Отбеливание зубов

Пародонтология

Протезирование зубов

2.Ортодонтия

3.Исправление прикуса

4.Брекеты (на одной странице краткое описание)

Детские брекеты

Сапфировые брекеты

Керамические брекеты

Лингвальные брекеты

Брекеты Damon

5.Детская стоматология

6.Эндодонтия - лечение каналов

7.Гигиена и профилактика

8.Пародонтология

9.Протезирование зубов

Мне не хотелось бы объяснять, что тексты должны быть структурированы, написаны с учетом ключевых слов,выделены h1,h2,h3 и так далее. Примеров в интернете по этой тематике достаточно. Интересует ваши расценки и примеры работ.

13 лет назад
stanislav75
51 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад

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