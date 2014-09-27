Каждую неделю необходимо 45-60 статей объемом 2000 зн. каждая. Работа на 3-6 месяцев. Тестовых заданий не даю. При наличии от 10 положительных отзывов и отсутствии отрицательных, портфолио, а также времени регистрации в системе от 1 ...
Seo-копирайтинг и продающие тексты для мед. сайта
Необходим продающий seo-текст оптимизированный под один или несколько поисковых запросов для главной страницы и основных разделов сайта (10 страниц по 1000-2000 символов.), по продаже медицинской мебели. Тексты должны быть интересны читателю, а ключевые фразы вписаны естественно и, по возможности, ненавязчиво.
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