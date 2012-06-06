требуется написать несколько статей на женскую тематику и статьи рецептурного характера. Объем статьи каждой статьи 1.5к + картинка. стоимость 40 рублей. Оплата по факту WM. Возможно дальнейшее сотрудничество по этим же тематикам.
Описание для разделов сайта
Небходимо написать описание разделов для сайта http://sst-vlg.ru/. Объем каждого описания 1000 символов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО в каждом описании употребить фразу "Теплый пол" в разных словоформах
(теплые полы, теплых полов и т.д.)
Общая логика написания:
1. необходимо написать несколько слов о товаре, о том что это такое, где используется
какие производители делают (указывать только производителей, которые есть на нашем сайте)
об отличиях от других товаров (например пленочный теплый пол подходит под ковролин,
линолиум, а теплый пол на основе нагревательного кабеля можно использовать под плитку).
Необходимую информацию ищите в нете или задавайте вопрос мне.
Разделы к которым нужно составить описание:
Кабельный теплый пол в стяжку http://sst-vlg.ru/category/kabelnyj-teplyj-pol/
Кабельный теплый пол в плиточный клей http://sst-vlg.ru/category/kabelnyj-teplyj-pol-v-plitochnyj-klej/
Нагревательные маты «НК» 2НК на основе двужильного кабеля http://sst-vlg.ru/category/nagrevatelnye-maty-nk-2nk/
Нагревательные маты тНК на основе односложного кабеля http://sst-vlg.ru/category/nagrevatelnye-maty-tnk/
Пленочный теплый пол под ламинат, линолеум, ковролин http://sst-vlg.ru/category/plenochnyj-teplyj-pol/
Терморегуляторы http://sst-vlg.ru/category/termoreguljatory/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разыскиваем копирайтера для заполнения каталога интернет-магазина одежды. Каталог содержит более 10 000 наименований товаров, заполняется через таблицу Excel в формате CSV. Копирайтеру предоставляются фотографии товаров, список рубрик каталога, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Постов нужно 100. Сделать за сегодня. Жду ваших предложений.Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Ищется команда копирайтеров, способная в сжатые сроки писать качественные уникальные тексты. О проекте: необходимо заполнить контентом сайт, посвященный продаже, обслуживанию и внедрению 1С, Microsoft и другого софта. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, мне нужно сделать сценарий для 10 секундного аудио ролика на радио. Компания занимается монтажом натяжных потолков Alhaus.ru Основная цель: создать узнаваемость брэнда. ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать качественный копирайт по теме http://chemistry-chemists.com/Video/Fruit-battery.html Нужно добавить побольше своего чтоб получилась статья не похожая на исходникЗакрыт13 лет назад
Нужно написать различные статьи на техническую тематику: 50 текстов по 2 тыс. знаков. Пожалуйста, указывайте сроки и цены.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi на Ubuntu • Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi на Ubuntu. • Ограничить доступ только локальным адресом. То есть чтоб пользователь который подключиться к сети мог в ...Закрыт13 лет назад
- $50
нужны тексты для сайта по стройматериалуКопирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны статьи на тематику натурального камня для сайта.Завершен13 лет назад