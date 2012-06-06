Описание для разделов сайта

Небходимо написать описание разделов для сайта http://sst-vlg.ru/. Объем каждого описания 1000 символов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО в каждом описании употребить фразу "Теплый пол" в разных словоформах

(теплые полы, теплых полов и т.д.)

Общая логика написания:

1. необходимо написать несколько слов о товаре, о том что это такое, где используется

какие производители делают (указывать только производителей, которые есть на нашем сайте)

об отличиях от других товаров (например пленочный теплый пол подходит под ковролин,

линолиум, а теплый пол на основе нагревательного кабеля можно использовать под плитку).

Необходимую информацию ищите в нете или задавайте вопрос мне.

Разделы к которым нужно составить описание:

Кабельный теплый пол в стяжку http://sst-vlg.ru/category/kabelnyj-teplyj-pol/

Кабельный теплый пол в плиточный клей http://sst-vlg.ru/category/kabelnyj-teplyj-pol-v-plitochnyj-klej/

Нагревательные маты «НК» 2НК на основе двужильного кабеля http://sst-vlg.ru/category/nagrevatelnye-maty-nk-2nk/

Нагревательные маты тНК на основе односложного кабеля http://sst-vlg.ru/category/nagrevatelnye-maty-tnk/

Пленочный теплый пол под ламинат, линолеум, ковролин http://sst-vlg.ru/category/plenochnyj-teplyj-pol/

Терморегуляторы http://sst-vlg.ru/category/termoreguljatory/