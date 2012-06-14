Рерайт: 100 тысяч знаков технического текста

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Завершен4 заявки126 просмотров

Нужно написать различные статьи на техническую тематику: 50 текстов по 2 тыс. знаков. Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

13 лет назад
knlmail
Андрей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$150
5 дней
Сотрудничаем с Ольгой не в первый раз. И снова – отличный результат: интересные грамотные тексты. Рекомендую этого исполнителя всем заказчикам.
Рекомендую всем Андрея как ответственного и адекватного заказчика. Всего точное ТЗ, обсуждение всех рабочих моментов, никаких проблем с оплатой. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад