Статьи на тематику натурального камня

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Завершен35 заявок260 просмотров

Нужны статьи на тематику натурального камня для сайта.

13 лет назад
irina_mz
Ирина 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$250
30 дней
Очень довольны работой Станислава, не тексты - а прямо поэзия: легкие, плавные, звучные, льющиеся словно музыка и при этом информативные, точно по теме, с точным количеством ключевых фраз. Прекрасная скорость написания, никогда нас не подводил. Очень рекомендую для сотрудничества.
Очень нравится работать с Ириной. Всегда четкие и интересные задания, оплата всегда по договоренности. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!:)

Заявки фрилансеров

rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад