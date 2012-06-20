Статьи на тематику натурального камня

Очень довольны работой Станислава, не тексты - а прямо поэзия: легкие, плавные, звучные, льющиеся словно музыка и при этом информативные, точно по теме, с точным количеством ключевых фраз. Прекрасная скорость написания, никогда нас не подводил. Очень рекомендую для сотрудничества.