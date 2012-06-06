Требуется писать статьи финансовые (6 в день)

есть проект http://finstandart.ru/

на него нужно писать каждый день:

1 статью - банки (копирайт)

1 статью - страховки (рерайт)

2 новости - банки (копирайт)

2 новости - страховки (рерайт)

объемы - нормальные статьи, логически законченные

тексты с картинками + идеально если вы будите их публиковать сразу на сайт - там визульный редактор все просто и быстро.

укажите цену за которую вы готовы работать (в месяц) и ваш опыт и знания финансового рынка.