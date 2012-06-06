Требуется грамотный копирайтер для написания контента для сайта сео/дизайн студии. Оплата за 1000 знаков — не более 150 рублей. Первый текст — текст на главную страницу. 5000–6000 знаков. Необходима легкость чтения контента ...
Требуется писать статьи финансовые (6 в день)
есть проект http://finstandart.ru/
на него нужно писать каждый день:
1 статью - банки (копирайт)
1 статью - страховки (рерайт)
2 новости - банки (копирайт)
2 новости - страховки (рерайт)
объемы - нормальные статьи, логически законченные
тексты с картинками + идеально если вы будите их публиковать сразу на сайт - там визульный редактор все просто и быстро.
укажите цену за которую вы готовы работать (в месяц) и ваш опыт и знания финансового рынка.
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