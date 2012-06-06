Сценарий для аудио р/р

Здравствуйте,

мне нужно сделать сценарий для 10 секундного аудио ролика на радио.

Компания занимается монтажом натяжных потолков Alhaus.ru

Основная цель: создать узнаваемость брэнда.

Ролик будет крутится на 5 радиостанциях города с небольшой частотой, но постоянно.

Планируем привлечь Сергей Чонишвили для записи голоса, примеры его работ тут

http://muzofon.com/search/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8

"Я верю (Поют актеры театра "Ленком")"

Идея создать ощущение/образ стабильности, уверенности, непоколебимой надежности, точности исполнения, большого опыта работы. Актер/голос может быть похож/ассоциироваться с многое повидавшем "бригадиром" каких-то вахтовиков/нафтянников с севера. Которого не страшат никакие сложности. Он уже прошел огонь и воду. Очень спокойный, уверенный в себе, его ничто не "сдвинет".

Несколько ВОЗМОЖНЫХ тезисов:

Семь лет безупречной работы.

Десятки тысяч счастливых клиентов.

Альхаус – в стремлении к совершенству.

Прикреплю еще нксколько примеров рекламных роликов для обозначения некоего искомого уровня качества.

Интересует цена, сроки и условия работы?

А, так же ваш скайп и e-mail.

По мимо этого еще планируется видео ролик.