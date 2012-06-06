Заполнение каталога сайта

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Закрыт7 заявок141 просмотр

Разыскиваем копирайтера для заполнения каталога интернет-магазина одежды.

Каталог содержит более 10 000 наименований товаров, заполняется через таблицу Excel в формате CSV.

Копирайтеру предоставляются фотографии товаров, список рубрик каталога, шаблон таблицы CSV. От него требуется по фото определить тип (сумка, пальто...), бренд товара и заполнить в таблице столбцы: "Рубрика", "Название продукции", "Бренд", "Описание" (уникальный текст), "Фото" (список файлов с фотографиями товара, разделенных запятыми).

Оставляйте ваши предложения в формате:

Цена за 1000 знаков

Примерные сроки добавления 10 000 товаров

13 лет назад
malichkov
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров