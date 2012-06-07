Необходимо написать статьи

Добрый вечер!

Ищем человека на постоянное сотрудничество.

Сейчас нужны 3 статьи на темы "смс реклама, продажи, маркетинг.." - дам ссылки где более подробно можно ознакомиться с тем про что писать...

Так же постоянно нужны статьи на темы косметика, красота.. и т.д.

Объемы статей 1500-1800 зн. без пробелов.

Пишите ваши цены за 1000 знаков. Оставляйте icq или skype.

Спасибо.