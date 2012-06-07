Необходимо написать статьи

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Закрыт25 заявок254 просмотра

Добрый вечер!

Ищем человека на постоянное сотрудничество.

Сейчас нужны 3 статьи на темы "смс реклама, продажи, маркетинг.." - дам ссылки где более подробно можно ознакомиться с тем про что писать...

Так же постоянно нужны статьи на темы косметика, красота.. и т.д.

Объемы статей 1500-1800 зн. без пробелов.

Пишите ваши цены за 1000 знаков. Оставляйте icq или skype.

Спасибо.

13 лет назад
dsspa
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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